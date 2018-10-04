Спорттоваров на 13 тысяч наворовал молодой калужанин

04.10.2018 17:49 297

28-летний житель Калуги неоднократно обворовывал известный в городе спортивный магазин. Мужчина несколько раз проходил через кассовую зону не оплатив товар и сбегал.

Общая стоимость похищенного — порядка 13 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчину будут судить за хищение имущества. При этом у него уже есть судимость, но по какой статье полицейские не сообщают.