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17 га леса вместо съеденного высадили в Перемышльском районе

04.10.2018 17:50 0 213
17 га леса вместо съеденного высадили в Перемышльском районе

В Пермышльском районе недалеко от деревни Малые Козлы высадили сосны на площади 17 га.

Ранее на этой площадке вырубили лес, поскольку там завелся вредитель — короед-типограф, сообщило министерство экологии и природных ресурсов области.

Сажали молодые сосенки сотрудники 18 лесничеств региона. В этом году молодыми деревьями до начала заморозков планируют засадить еще 20 га.


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