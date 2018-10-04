17 га леса вместо съеденного высадили в Перемышльском районе

04.10.2018 17:50 213

В Пермышльском районе недалеко от деревни Малые Козлы высадили сосны на площади 17 га.

Ранее на этой площадке вырубили лес, поскольку там завелся вредитель — короед-типограф, сообщило министерство экологии и природных ресурсов области.

Сажали молодые сосенки сотрудники 18 лесничеств региона. В этом году молодыми деревьями до начала заморозков планируют засадить еще 20 га.