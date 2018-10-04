Закладчиков героина взяли в Калуге

04.10.2018 11:07 209

Юноша и девушка раскладывали наркотики по тайникам в Калуге, сообщили 4 октября в пресс-службе полиции.

Когда они помещали в тайник очередной сверток с порошкообразным веществом белого цвета, их заметили полицейские и задержали. Во время обыска у пары нашли дурман, который они не успели распространить.

Криминалистическое исследование показало, что у молодых закладчиков изъяли более 147 граммов героина.

За распространение наркотиков паре грозит до 20 лет заключения.