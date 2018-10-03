Судебные приставы вынудили должника найти работу

Калужанин не платил алименты на содержание своих детей двух и трёх лет, не желая устраиваться на работу, сообщила 3 октября пресс-служба регионального УФССП.
Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности со стороны приставов, алиментщик не собирался расплачиваться, накопив задолженность в 70 000 рублей.
В итоге сотрудники УФССП выполнили свое обещание и привлекли его к административной ответственности, назначив 80 часов обязательных работ, пригрозив уголовной статьей.
Эта перспектива так впечатлила нерадивого папашу, что уже через неделю он внес 10 000 в счет долга, а также устроился на хорошую работу с достойным окладом. Теперь его дети будут получать причитающиеся выплаты в полном объеме.
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