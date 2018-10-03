Движение троллейбусов №9 и №17 приостановят

03.10.2018 12:51 306

В ночь с 3 на 4 октября движение троллейбусных маршрутов № 9 и № 17 будет остановлено с 23:00 до 05:00.

Сотрудники водоканала проведут в это время ремонтные работы по замене плиты перекрытия в водопроводной камере по улице Телевизионной.