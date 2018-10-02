Служащие управления образования Обнинска скрывали доходы

02.10.2018 19:00 139

Прокуратура на днях проверила исполнение закона о коррупции в обнинском управлении образования.

В ходе проверки выяснилось, что служащие управления предоставляли неполные и недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих супругов, а также скрывали сведения о принадлежащем им имуществе и банковских счетах.

Трое должностных лиц были привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.