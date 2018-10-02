Служащие управления образования Обнинска скрывали доходы

Прокуратура на днях проверила исполнение закона о коррупции в обнинском управлении образования.
В ходе проверки выяснилось, что служащие управления предоставляли неполные и недостоверные сведения о своих доходах и доходах своих супругов, а также скрывали сведения о принадлежащем им имуществе и банковских счетах.
Трое должностных лиц были привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
|
101 калужский долгожитель дожил до поздравления Президента 02.10.2018 20:00
На Правобережье легковушка въехала в автобус 02.10.2018 16:43
Пенсионер вырубил 2,29 кубометра сосен на дрова 02.10.2018 16:00
Почти 140 тысяч заплатил автолюбитель, желая вернуть железного коня 02.10.2018 13:53
Калужские пенсионеры сразятся в компьютерном многоборье 02.10.2018 13:39
Месячник гражданской обороны пройдет в области 02.10.2018 12:04
Акция «Осторожно, мошенники!» прошла в Малоярославце 02.10.2018 11:21
В Калужской области установлены два очага по бешенству животных 02.10.2018 11:12
КамАЗ перевернулся, протаранив «Тойоту» 02.10.2018 10:20
За прошедшие сутки три человека пострадали на дорогах области 02.10.2018 10:08
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: