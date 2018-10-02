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Похитители алкоголя забыли, где его спрятали

02.10.2018 08:30 1 363
Похитители алкоголя забыли, где его спрятали

На днях житель Дзержинского района выпивал в компании приятелей, когда горячительное внезапно подошло к концу.

Находчивый молодой человек вспомнил, что видел бутылки в хозяйственной постройке по соседству. Приятели поддержали идею продолжить банкет и, проникнув в незапертое помещение, вынесли шесть ящиков с алкоголем. Перебросив свою находку через забор, они отправились прятать похищенное в лесу.

Вскоре полиция установила личности воришек, но вернуть награбленное владельцу не смогла, так как молодые люди спьяну забыли место, где спрятали добытые трофеи.

Забывчивым любителям спиртного придется отвечать перед судом за кражу, сообщает пресс-центр областного УМВД.


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