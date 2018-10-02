02.10.2018 07:00 603

На днях ухажер украл у калужанки деньги на первом свидании.

Калужанка познакомилась в Интернете с мужчиной. От виртуального общения они перешли к реальному: девушка пригласила ухажера к себе в гости.

Мужчина попросил у дамы телефон, чтобы посмотреть фотографии. Он даже оставил к фото комментарии. Но в реальности ухажер с помощью приложение перевел деньги на свою карту.

Девушка лишилась 5 тысяч рублей. Ее кавалер уже был судим за неуплату алиментов, теперь ему светит судимость и за кражу.