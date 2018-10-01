Пассажир «Ниссана» погиб при опрокидывании в кювет

01.10.2018 11:28 469

«Ниссан» вылетел в кювет под Козельском в субботу, 19 сентября, в 17:45.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением машиной на дороге «Козельск-Бурнашево-В.Дерягино», - сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. После съезда с проезжей части машина опрокинулась.

В ДТП получили травмы водитель и пассажир иномарки. Еще один мужчина, который ехал в «Ниссане», погиб.