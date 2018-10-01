92-летняя украинка получила российское гражданство

01.10.2018 12:12 288

92-летняя Анна Ивановна Левина в советские годы уехала из Калужской области и более 50 лет проработала на шахте в Донбассе.

После распада СССР женщина стала гражданкой Украины. Большинство ее родственников жили в Калужской области.

Летом 2017 из-за непростой ситуации на Донбассе племянницы забрали бабушку к себе.

За год пожилой женщине оформили документы, сообщила пресс-служба областного УМВД. В торжественной обстановке она принесла присягу и получила паспорт гражданина России.