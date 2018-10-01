Юноша украл чугунный котел из сгоревшего кафе

01.10.2018 09:17 517

Пропажу чугунного котла недавно обнаружили в здании кафе в Кирове, которое не использовалось после пожара примерно два месяца.

Полицейские выяснили, что отопительную деталь украл 19-летний юноша. Молодой человек самостоятельно демонтировал из сгоревшего помещения оборудование, сообщила пресс-служба областного управления УМВД.

На одолженной у знакомого машине он отвез котел в пункт приема металлолома. Отопительное оборудование стоило 105 тысяч рублей.

За кражу юноше грозит до пяти лет.