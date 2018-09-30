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Воровка испугалась звонка и выкинула телефон

30.09.2018 20:40 0 331
Воровка испугалась звонка и выкинула телефон

52-летняя жительница Кирова зашла в гости к соседям. Там она вместе с двумя знакомыми мужчинами распивала спиртное. Когда все вышли на кухню, женщина взяла чужой телефон и ушла.

Она отошла от дома. Но тут на украденный сотовый позвонили, и испугавшаяся похитительница выкинула гаджет.

Телефон оценили в 12 тысяч рублей. Сотрудники полиции вернули похищенное хозяину, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Похитительнице грозит до двух лет заключения.


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