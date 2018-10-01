Водителя будут судить за сбитого ребенка

01.10.2018 08:00 728

Дело о ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка, на днях направили в суд.

Водитель на «Мерседесе» сбил ребенка в ноябре прошлого года в Людиново. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате столкновения она получила серьезные травмы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Водителю грозит до трех лет колонии.