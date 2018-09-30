Квартира сгорела в центре Калуги

30.09.2018 09:41 2380

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Квартира загорелась в центре Калуги на улице Кирова в субботу, 29 сентября, в 21:19.

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