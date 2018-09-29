Мужчину арестовали за выброшенный в урну героин

29.09.2018 09:07 305

Жителя Жукова арестовали за распространение наркотиков. Полицейские заметили как он положил в мусорную урну сверток с белым порошком.

Эксперты доказали — в пакетике был героин массой 1,63 гр. Наркодилер использовал мусорку как тайник, сообщила пресс-служба областного УМВД.

При обыске в машине закладчика нашли еще 18,28 гр героина