Север Калуги остался без воды до вечера

28.09.2018 14:47 496

Авария на водопроводе произошла в деревне Тимашова. Специалисты приступили к устранению ЧП, но пришлось отключить воду сразу в нескольких районах на севере Калуги.

Засуха настала на Северном, в Канищево, Малиновке, Швейцарской деревне и поселке Молодёжный, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».

Воду дадут после того как завершат ремонт. Работы рассчитывают закончить до 20:00.