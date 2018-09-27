Депутата обвиняют в клевете в Интернете

27.09.2018 17:21 248

Депутата городской думы Ермолино обвиняется в клевете.

В мае 2017 года он в Интернете написал, что директор одного из предприятий предлагал ему деньги за получение согласия на продажу здания, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Информация, по версии следствия, была ложной.

За клевету депутата могут или оштрафовать до 500 тысяч или приговорить к общественным работам до 240 часов,