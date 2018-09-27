Большегруз догнал легковушку в Турынино

МАН и «Фольксваген» столкнулись в среду в калужском Турынино на улице Советской.
Большегруз «догнал» ехавшую впереди иномарку.
В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
Последствия аварии ликвидировали совместно инспекторы ГИБДД, «скорая» и спасатели. Всего 9 человек.
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