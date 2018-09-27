Большегруз догнал легковушку в Турынино

27.09.2018 14:40 283

МАН и «Фольксваген» столкнулись в среду в калужском Турынино на улице Советской.

Большегруз «догнал» ехавшую впереди иномарку.

В результате столкновения пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Последствия аварии ликвидировали совместно инспекторы ГИБДД, «скорая» и спасатели. Всего 9 человек.



