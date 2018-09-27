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Лихач проскочил на красный и протаранил иномарку с ребенком внутри

27.09.2018 10:05 0 596
Лихач проскочил на красный и протаранил иномарку с ребенком внутри

Семилетняя девочка пострадала при столкновении «Мазды» и «Мицубиси» на перекрестке Суворова-Рылеева в Калуге утром в среду, 26 сентября.

23-летний водитель Mazda проскочил на красный и врезался в Mitsubishi, в которой ехала женщина с ребенком, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Девочка получила ушиб мягких тканей головы.


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