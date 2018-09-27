Лихач проскочил на красный и протаранил иномарку с ребенком внутри

27.09.2018 10:05 596

Семилетняя девочка пострадала при столкновении «Мазды» и «Мицубиси» на перекрестке Суворова-Рылеева в Калуге утром в среду, 26 сентября.

23-летний водитель Mazda проскочил на красный и врезался в Mitsubishi, в которой ехала женщина с ребенком, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

Девочка получила ушиб мягких тканей головы.