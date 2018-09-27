Старик сбил старика в Козельске

70-летний водитель сбил 71-летнего пешехода в Козельске в среду, 26 сентября в 7:55.
По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода. В этот момент его и сбил пожилой мужчина на «Мазде».
Пострадал пешеход. С сотрясением головного мозга, черепно мозговой травмой, ушибами и ссадинами он госпитализирован, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
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