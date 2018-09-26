Троллейбусный провод оборвался и упал на легковушку

26.09.2018 20:44 258

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Обрывок провода под напряжением упал на легковой автомобиль, сообщили в официальной группе УКТ.

Троллейбусный контактный провод оборвался на остановке «Улица Пухова» в среду, 26 сентября в 20:20.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!