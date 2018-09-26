Украденные из ячейки магазина вещи разочаровали вора

Калужанка поставила пакет с покупками я камеру хранения в магазине и пошла за продуктами. В это время их украли.
Камеры видеонаблюдения показали, что 52-летний житель областного центра открывал свой нижний ящик. А открылась еще и верхняя ячейка с пакетом пострадавшей. Мужчина прихватил и чужой пакет тоже.
- По дороге домой он осмотрел содержимое пакета и был сильно разочарован, так как предполагал, что там продукты питания или спиртное, а в пакете оказалась женская одежда: юбка, блузка, футболка и косметика, - сообщила пресс-служба областного УМВД.
Расстроенный вор выкинул пакет в урну.
На похитителя завели дело о краже, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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