Украденные из ячейки магазина вещи разочаровали вора

26.09.2018 21:01 199

Калужанка поставила пакет с покупками я камеру хранения в магазине и пошла за продуктами. В это время их украли.

Камеры видеонаблюдения показали, что 52-летний житель областного центра открывал свой нижний ящик. А открылась еще и верхняя ячейка с пакетом пострадавшей. Мужчина прихватил и чужой пакет тоже.

- По дороге домой он осмотрел содержимое пакета и был сильно разочарован, так как предполагал, что там продукты питания или спиртное, а в пакете оказалась женская одежда: юбка, блузка, футболка и косметика, - сообщила пресс-служба областного УМВД.

Расстроенный вор выкинул пакет в урну.

На похитителя завели дело о краже, ему грозит до 5 лет лишения свободы.