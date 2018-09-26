Пенсионер сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

26.09.2018 11:30 300

72-летний пенсионер на ВАЗе сбил пешехода в Калуге на улице Моторной.

ДТП произошло во вторник, 25 сентября в 19:26. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате, пешеход получил перелом ноги и перелом костей стопы.