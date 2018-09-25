Обнинск будет сманивать врачей «Скорой» из Жукова

25.09.2018 21:00 146

В Обнинске остались всего три бригады «Скорой помощи». Врачи перешли на работу в соседний Жуков, где зарплата выше, а работа — спокойней.

Переманить медиков обратно в наукоград надеются с помощью премий. Также ищут средства для дополнительных надбавок врачам, коэффициент совместительства планируют поднять с 1,2 до 1,5 или 1,8, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

После этих мер в Обнинске должно появиться пять бригад «скорой».

Также в местной больнице не хватает узких специалистов, педиатров и участковых терапевтов.