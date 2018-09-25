Пенсионер угрожал застрелить ребенка

25.09.2018 08:10 706

На днях 65-летний мужчина подошел вечером к девочке, гулявшей у своего дома в Спас-Деменском районе. Пенсионер стал расспрашивать ребенка о родителях.

Когда девочка поинтересовалась, зачем ему эта информация, мужчина начал материться и угрожать несовершеннолетней охотничьим ружьем «ИЖ-18».

Мать ребенка написала заявление в полицию, что ее дочь угрожали убить, сообщила пресс-служба областного УМВД. Пенсионера задержали, ружье у него изъяли.

Зачем он пришел к родителя девочки и почему угрожал ее застрелить, мужчина еще не объяснил.