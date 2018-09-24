Мину времен Великой Отечественной обезвредили в Ферзиковском районе

24.09.2018 18:24 151

Минометную мину калибром 82 мм обнаружили рядом с деревней Тибекино Ферзиковского района.

Снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Спасатели напоминают, что при обнаружении взрывоопасных предметов не надо их трогать, переносить с места на место, ударять, закапывать в землю или бросать в костер. Необходимо вызвать специалистов, чтобы они его обезвредили.