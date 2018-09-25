Месячник гражданской обороны пройдет в области в октябре

25.09.2018 08:00 173

С 1 по 30 октября в Калужской области пройдет месячник гражданской обороны.

В это время в регионе состоится Всероссийская тренировка по ГО и ЧС. На предприятиях и в учебных заведениях спасатели будут читать лекции о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В селах и общественных местах пройдут выездные занятия по гражданской обороне.