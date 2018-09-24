Землевладелец не смог улететь из-за свалки на его пашне

24.09.2018 19:00 193

Жителя Дзержинского района не пропустили через таможенный контроль в аэропорту из-за постановления приставов.

Мужчина — землевладелец. На его 29,4 га можно только вести сельское хозяйство. Но на участке устроили свалку из бытового и строительного мусора.

Привести землю в порядок потребовал Россельхознадзор, но житель района проигнорировал требование. Его дело передали приставам, которые запретили ему выезд за рубеж, причем пытавшийся улететь за границу землевладелец об этом знал.

Только после этого мужчина нанял организацию для вывоза мусора, сообщила пресс-служба судебных приставов.

Путешествовать ему разрешили.