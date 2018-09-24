Молодой водитель «догнал» иномарку на киевской трассе

24.09.2018 13:35 336

Молодой 22-летний водитель на автомобиле «Форд» столкнулся с «Маздой» на 249 км М3 «Украина».

Юноша не учел дистанцию до ехавшей впереди машины и врезался в нее, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате столкновения пострадали оба водителя. У обоих мужчин сотрясение головного мозга.