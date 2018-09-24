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Похитительница телефона раскаялась и вернула его старушке

24.09.2018 09:08 0 211
Похитительница телефона раскаялась и вернула его старушке

70-летняя пенсионерка оставила телефон на столе в малоярославецком магазине. О сотовом старушка вспомнила уже при выходе, но телефона на месте не оказалось.

Продавец начала звонить по номеру пенсионерки, гудки шли, но трубку никто не брал. Тогда директор магазина отправила СМС с просьбой вернуть сотовый, так как его хозяйке стало плохо, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Через пять минут в магазин пришла похитительница и с извинениями вернула бабушке телефон.

Хотя женщина вернула сотовый, ей пришлось объясняться с полицией.


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