Пешеход попал под колеса иномарки в Калуге

22.09.2018 18:37 227

Водитель на «Дэу» в субботу сбил пешехода на улице Баррикад в Калуге в районе 14-й школы. ДТП произошло в 17:11.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧР России, в результате ДТП пострадал один человек.

Пользователи группы «Калуга Жесть» уверяют, что были сбиты два пешехода — юноша и девушка. Оба получили серьезные травмы.



