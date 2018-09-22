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Пешеход попал под колеса иномарки в Калуге

22.09.2018 18:37 0 227
Пешеход попал под колеса иномарки в Калуге

Водитель на «Дэу» в субботу сбил пешехода на улице Баррикад в Калуге в районе 14-й школы. ДТП произошло в 17:11.

По данным пресс-службы главного регионального управления МЧР России, в результате ДТП пострадал один человек.

Пользователи группы «Калуга Жесть» уверяют, что были сбиты два пешехода — юноша и девушка. Оба получили серьезные травмы.


 


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