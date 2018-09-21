Немецкие буренки успешно прошли карантин

21.09.2018 21:00 105

Специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области совместно со специалистами Комитета ветеринарии провели все необходимые мероприятия в период карантина племенных коров, ввезённых из Германии в количестве 117 голов.

Все карантинные мероприятия проведены в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

17 сентября 2018 года карантин снят, коровы поступили в распоряжение аграрного комплекса области, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.