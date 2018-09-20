Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 20 сентября
$ 67.75 0.44
79.17 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Спортивные бренды потеряли в Людиново более 2 миллионов

20.09.2018 09:19 1 295
Спортивные бренды потеряли в Людиново более 2 миллионов

Полиция Людиново изъяла партию контрафакта.

Предприниматель продавал жителям города одежду и обувь неизвестного происхождения, выдавая за товары известных спортивных брендов, нанеся ущерб правообладателям торговых марок на сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Теперь торговец ответит по уголовной статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров, сообщил МОМВД России «Людиновский».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Зеки соревновались в колокольном звоне 20.09.2018 12:53

Товары из колонии продавали на ярмарке 20.09.2018 11:42

Более двух миллионов заплатили мошеннице горе-туристы 20.09.2018 11:19

Регистрацию иностранных граждан признали незаконной 20.09.2018 10:49

Дороги в Думиничах приведут в порядок 20.09.2018 10:42

В людиновском пожаре пострадал человек 20.09.2018 10:20

Бывшая чиновница лишила людей квартиры 20.09.2018 09:28

Пенсионер перевел сбережения мошенникам спасая внука 20.09.2018 08:34

Мосальск получит мощный напор воды 20.09.2018 08:24

Мужчина ответит за прибавку к пенсии по уголовной статье 20.09.2018 08:10


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Новости компаний

«Ростелеком» «раздал» электронные учебники калужским школьникам

«Ростелеком» предложил сэкономить на мобильной связи

Компании «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем, которого хватит на всё

«Ростелеком» предложил калужанам смотреть кино без рекламы

Опросы
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот? 
 
Да, за счет бюджета
 140
Да, только за счет спонсоров
 204
Нет, у города есть более насущные проблемы
 411
Всего проголосовало: 755
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Комплект для усиления сотовой связи в частном доме

Практические советы по выбору детского матраса

Лечение саркомы Юинга в Израиле

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.