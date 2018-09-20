Спортивные бренды потеряли в Людиново более 2 миллионов

20.09.2018 09:19 295

Полиция Людиново изъяла партию контрафакта.

Предприниматель продавал жителям города одежду и обувь неизвестного происхождения, выдавая за товары известных спортивных брендов, нанеся ущерб правообладателям торговых марок на сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей.

Теперь торговец ответит по уголовной статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров, сообщил МОМВД России «Людиновский».