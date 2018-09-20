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Адреса наркозакладок нашли в телефоне диллера

20.09.2018 07:43 0 90
Адреса наркозакладок нашли в телефоне диллера

Полиция задержала 24-летнего жителя Дзержинского района и его 19-летнюю знакомую за распространение наркотиков.

При обыске у девушки изъяли около 115 грамм вещества «N-метилэфедрон», а в мобильном телефоне молодого человека полицейские обнаружили фотографии и описания тайников с наркотическими средствами, находящимися на территории Калуги, Малоярославца и Кондрово.

Пройдя по этим адресам, оперативники нашли в электрическом щитке подъезда одного из домов областного центра «закладку» с препаратом массой 0,48 грамма, предназначавшуюся наркоману.

Наркодиллеры взяты под стражу и ответят по уголовной статье, сообщила пресс-служба областного УМВД.


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