Адреса наркозакладок нашли в телефоне диллера

20.09.2018 07:43 90

Полиция задержала 24-летнего жителя Дзержинского района и его 19-летнюю знакомую за распространение наркотиков.

При обыске у девушки изъяли около 115 грамм вещества «N-метилэфедрон», а в мобильном телефоне молодого человека полицейские обнаружили фотографии и описания тайников с наркотическими средствами, находящимися на территории Калуги, Малоярославца и Кондрово.

Пройдя по этим адресам, оперативники нашли в электрическом щитке подъезда одного из домов областного центра «закладку» с препаратом массой 0,48 грамма, предназначавшуюся наркоману.

Наркодиллеры взяты под стражу и ответят по уголовной статье, сообщила пресс-служба областного УМВД.