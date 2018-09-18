Тракторист погиб, превысив скорость

18.09.2018 16:56 528

В понедельник, 17 сентября, на автодороге «Вязьма-Калуга-Упрямово-Чемоданово» перевернулся трактор.

Водитель, двигаясь со стороны автодороги Вязьма-Калуга в сторону деревни Пречистое, не учел особенности и состояние транспортного средства и превысил допустимую скорость. В результате трактор съехал с дороги и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб, сообщает МОМВД России «Юхновский»