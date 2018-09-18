Почти 15 килограммов наркотиков изъяли в ходе полицейской операции

18.09.2018 14:17 128

Для выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом растительных наркотиков, калужская полиция провела операцию «Мак».

В ходе операции уничтожено 2449 кустов конопли и 385 растений мака, а также возбуждено 47 уголовных дел: 40 за незаконный сбыт, и 7 – за хранение наркотиков.

Всего изъято из незаконного оборота около 7495 граммов наркотических средств, из них: 4683,1 грамма героина, 118,84 грамма марихуаны, 2366,52 грамма гашиша и 326,59 грамма конопли, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.