Организованная преступность в области выросла на 90%

18.09.2018 11:02 640

На заседании отметили, что количество преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, увеличилось на 90%, из них 82% связаны с незаконным оборотом наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства.

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