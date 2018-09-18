10 продавцов саженцев привлекли к ответственности на выставке в Анненках

18.09.2018 10:49 574

14-15 сентября 2018 года специалисты Управления Россельхознадзора по Калужской области контролировали проведение выставки- ярмарки в поселке Анненки.

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