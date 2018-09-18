Молодые руководители поборются за кресла чиновников

18.09.2018 10:26 445

На прошлой неделе стартовал областной конкурс управленцев "Стратегия успеха".

Цель конкурса – развитие и поддержка перспективных управленцев-лидеров. Молодые руководители с опытом работы от года могут попытать счастья, зарегистрировавшись на официальном сайте конкурса.

Победители конкурса включат в областной кадровый резерв и в перспективе будут рассмотрены на вакантные должности муниципальной службы, сообщает пресс-служба городской управы.