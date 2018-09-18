В калужском садовом товариществе мотоциклист пострадал в аварии

18.09.2018 10:13 360

Во вторник, 18 сентября, на Одоевском шоссе в Калуге произошло ДТП.

В СНТ «Зарница» столкнулись автомобиль «Хендай» и мотоцикл «Хонда». Водитель мотоцикла при столкновении пострадал, информация о тяжести полученных им травм уточняется.

На месте аварии работал патруль ГИБДД, бригада медиков и спасатели регионального управления МЧС.