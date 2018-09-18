В Жиздринском районе обнаружили арсенал времен войны

18.09.2018 08:35 769

У жителя Жиздринского района полицейские обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Дома у 59-летнего мужчины хранились две гранаты Ф-1, а также два запала к гранатам и фрагмент корпуса авиационной бомбы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и сбыт боеприпасов, с него взята подписка о невыезде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.