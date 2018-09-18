Калужские пенсионеры заняли третье место на всероссийской спартакиаде

18.09.2018 08:00 229

Калужские пенсионеры приняли участие в V Спартакиаде пенсионеров России, которая проходила в Новосибирске.

Регион представляли 9 спортсменов из Калуги, Обнинска, Жуковского, Хвастовичского, Малоярославецкого и Боровского районов. Сначала отбор прошел на уровне муниципалитетов, и лучшие спортсмены поехали на Всероссийскую спартакиаду.

В Новосибирске они состязались в беге, шахматах, дартсе, плавании и эстафете. По сдаче норм ГТО калужская команда заняла третье место, сообщает региональная пресс-служба ПФР.