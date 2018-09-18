Калужские пенсионеры заняли третье место на всероссийской спартакиаде

Калужские пенсионеры приняли участие в V Спартакиаде пенсионеров России, которая проходила в Новосибирске.
Регион представляли 9 спортсменов из Калуги, Обнинска, Жуковского, Хвастовичского, Малоярославецкого и Боровского районов. Сначала отбор прошел на уровне муниципалитетов, и лучшие спортсмены поехали на Всероссийскую спартакиаду.
В Новосибирске они состязались в беге, шахматах, дартсе, плавании и эстафете. По сдаче норм ГТО калужская команда заняла третье место, сообщает региональная пресс-служба ПФР.
|
Четыре человека погибли в авариях за прошедшие сутки 18.09.2018 15:29
Движение на трассе А-130 ограничат 18.09.2018 15:16
В Малоярославецком районе перевернулась фура 18.09.2018 14:52
Молодой человек признан убийцей по неосторожности 18.09.2018 14:39
Почти 15 килограммов наркотиков изъяли в ходе полицейской операции 18.09.2018 14:17
В Калуге мнимые газовщики обокрали двух пенсионеров 18.09.2018 14:00
Боясь потерять приработок, таксист заплатил 200 000 рублей алиментов 18.09.2018 12:26
Центр занятости готовит заключенных женщин к работе на свободе 18.09.2018 11:44
Организованная преступность в области выросла на 90% 18.09.2018 11:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: