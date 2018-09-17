«Тойота» покалечила людей на улице Хрустальной

17.09.2018 17:05 132

Водитель автомобиля «Тойота Рав 4» совершил наезд на пешеходов. В результате аварии пострадали люди, бригада медиков оказала им помощь.

Сегодня, 17 сентября около 16 часов произошло ДТП на улице Хрустальной.

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