День рождения Турынино отметили салютом

17.09.2018 13:46 448

В овскресенье, 16 сентября, жители Турынино праздновали день микрорайона.

280 лет назад на правом берегу реки Калужки появилась деревня Туринино, превратившись со временем в большой микрорайон, в котором проживают порядка 20 тысяч человек, сообщает портал городской думы.

На площадке 44-й школы для жителей микрорайона выступали творческие коллективы, детей ждали конкурсы, игровые программы и розыгрыши призов. Завершился День микрорайона праздничным фейерверком.