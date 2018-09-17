Конкурс на лучший дорожный сервис пройдет в области

17.09.2018 14:41 181

Участие в конкурсе примут владельцы придорожных кафе и заправочных станций, находящихся на подведомственных Упрдору автодорогах федерального значения.

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