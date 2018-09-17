Постовые задержали наркомана

17.09.2018 12:30 451

Против калужанина завели уголовное дело, ему светит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

При обыске стражи порядка изъяли у него 0,3 грамма вещества, подозрительно напоминающего наркотик.

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