Два калужских наркоторговца ждут суда

17.09.2018 11:51 264

Прокуратура Калуги вынесла обвинительное заключение по уголовному делу двух калужских наркодилеров.

Молодые люди продавали наркотики, заранее приобретая их через Интернет. Вступив в преступную группу, они по указанию руководителя закупали наркотические средства, расфасовывали на мелкие партии, после чего помещали в тайники на территории области. Общение с покупателями и руководителем проходило через Интернет.

Обвиняемые взяты под стражу, дело направлено в суд для вынесения окончательного приговора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.