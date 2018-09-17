Один человек погиб и 16 ранено на дорогах области

17.09.2018 10:28 302

За минувшие три дня, 14-16 сентября, на дорогах Калужской области погиб один человек и 16 получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 1190 нарушений Правил дорожного движения, поймано 43 нетрезвых водителя, 100 водителей управляли транспортом с слишком затемненными стеклами и 91 водитель перевозил детей без специальных устройств.

Также за эти дни 157 пешеходов рисковали жизнью и попались, переходя улицу в неположенном месте.