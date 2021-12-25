Первый этаж поликлинического отделения больницы №4 имени Хлюстина в Калуге затопило

Минздрав Калужской области в субботу, 25 декабря, сообщает об аварии отопительных систем на первом этаже поликлинического отделения здания больницы №4 имени Хлюстина.

Затопленное здание находится по адресу: улица Турбостроителей, 30.

- Сейчас работа поликлиники временно приостановлена, поскольку на этаже отсутствует электричество, - подчеркивает министерство здравоохранения, - и нахождение там было бы небезопасно для пациентов и врачей. В данный момент работает комиссия, которая оценит ущерб и определит план возвращения поликлиники в работу.

Где получить медицинскую помощь:

40 лет октября, д. 3, офис врача общей практики. С 9:00 (для жителей 906 базы).

Поликлиника №3 на Грабцевском Шоссе, 43б (для жителей Турынино 1, 2 и 3).

- Доставка пациентов будет осуществляться от ул. Турбостроителей, д.30 до ул. Грабцевское шоссе, д. 43б медицинским шатлом один раз в час, - отмечает ведомство. - Приносим извинения за временные неудобства.

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