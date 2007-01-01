Во Мстихино косуля забежала во двор жилого дома

Об этом рассказали в центре реабилитации диких животных «Феникс».

Специалисты получили вызов от МЧС о диком животном, забежавшим во двор жилого дома. Как выяснилось на месте, косуля - взрослый самец в возрасте трёх-четырёх лет.

— Мы приехали на место, увидели следы и самого зверя. Мы думали, что он ушёл, но он не смог перелезть через трёхметровый забор. Он убежал в лес, егерь поехал посмотреть добрался ли он, - рассказала директор центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

— Несколько раз в месяц мы выезжали на такие же вызовы в Ферзиковском и Бабынинском районах. Двоих там косуль там бродячие собаки загрызли насмерть, двое были с рваными ранами, - добавила Вероника Матюшина.